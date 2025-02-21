Известный тренер назвал проблему, которая может стоить Динамо чемпионства

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил шансы киевского «Динамо» на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Рано вешать золотые медали. Надо учитывать матч в запасе у «Шахтера». Да и «Александрию» усилили хорошие исполнители. «Шахтер», несмотря на потерю ведущих игроков, все равно остается конкурентным.

Единственной проблемой «Динамо» может стать отъезд Бущана – из-за неубедительной игры Нещерета. Самое главное, чтобы все ведущие игроки были здоровы. Мы видим, что Шовковский на сборы брал много молодежи, которая будет иметь шанс себя показать в официальных матчах, но сейчас они не готовы решать серьезные задачи».