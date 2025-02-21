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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 11:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:50
1281
3

Известный тренер назвал проблему, которая может стоить Динамо чемпионства

Владимир Шаран обеспокоен уходом Георгия Бущана

21 февраля 2025, 11:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:50
1281
3
Известный тренер назвал проблему, которая может стоить Динамо чемпионства
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил шансы киевского «Динамо» на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Рано вешать золотые медали. Надо учитывать матч в запасе у «Шахтера». Да и «Александрию» усилили хорошие исполнители. «Шахтер», несмотря на потерю ведущих игроков, все равно остается конкурентным.

Единственной проблемой «Динамо» может стать отъезд Бущана – из-за неубедительной игры Нещерета. Самое главное, чтобы все ведущие игроки были здоровы. Мы видим, что Шовковский на сборы брал много молодежи, которая будет иметь шанс себя показать в официальных матчах, но сейчас они не готовы решать серьезные задачи».

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Владимир Шаран Георгий Бущан Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Нещерет
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Mark4854590
Нещерет не такий вже і поганий голкіпер. Не думаю, що саме через нього Динамо може втратити перевагу в очках. Щоб її розтринькати потрібна командна робота
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zelc006
Може Трампа проти Суркізів санкції запровадить? Оце може і гаплик трапитись! А нас за що?
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