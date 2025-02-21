САБО – о звезде Динамо: «Он не сыграет в ведущих лигах Европы»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешнем полузащитнике «бело-синих» Александре Пихаленке.

– Среди тех, о ком говорят больше всего в контексте трансферов в зарубежные клубы, то это Владимир Бражко и Николай Шапаренко. А что скажете об Александре Пихалёнке?

– Даже не знаю. Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой футболист, который играет в середине поля и не идет в отбор. Я не вижу его как игрока, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе.