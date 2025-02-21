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  4. САБО – о звезде Динамо: «Он не сыграет в ведущих лигах Европы»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 11:28 |
187
0

САБО – о звезде Динамо: «Он не сыграет в ведущих лигах Европы»

Бывшему тренеру киевлян не понравилась игра Александра Пихаленка

21 февраля 2025, 11:28 |
187
0
САБО – о звезде Динамо: «Он не сыграет в ведущих лигах Европы»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешнем полузащитнике «бело-синих» Александре Пихаленке.

– Среди тех, о ком говорят больше всего в контексте трансферов в зарубежные клубы, то это Владимир Бражко и Николай Шапаренко. А что скажете об Александре Пихалёнке?

– Даже не знаю. Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой футболист, который играет в середине поля и не идет в отбор. Я не вижу его как игрока, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе.

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Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара
Йожеф Сабо Динамо Киев инсайд Александр Пихаленок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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