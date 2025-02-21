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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 07:51 |
115
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ворскла

23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

21 февраля 2025, 07:51 |
115
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ворскла
ФК Ворскла. Оболонь – Ворскла

В воскресенье, 23 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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