Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 07:51 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ворскла
23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
21 февраля 2025, 07:51 |
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В воскресенье, 23 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
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