Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 07:38 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
22 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
21 февраля 2025, 07:38 |
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В субботу, 22 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».
Номинально домашний матч подопечные Юрия Вернидуба проведут в Ровно на стадионе «Авангард»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
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