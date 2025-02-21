СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Черноморец

1.90 – 3.30 – 4.82

19:00 Аль-Наср – Аль-Иттифак

1.24 – 5.70 – 9.85

22:00 Лестер – Брентфорд

3.71 – 4.04 – 1.97

ТЕННИС

17:00 Клара Таусон – Каролина Мухова

2.17 – 1.70

КИБЕРСПОРТ

16:00 FALCONS – Eternal Fire

2.36 – 1.62