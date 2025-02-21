Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля
Другие новости
21 февраля 2025, 07:21 |
44
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 февраля 2025, 07:21 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 21 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Черноморец

Ggbet 1.90 – 3.30 – 4.82

19:00 Аль-Наср – Аль-Иттифак

Ggbet 1.24 – 5.70 – 9.85

22:00 Лестер – Брентфорд

Ggbet 3.71 – 4.04 – 1.97

ТЕННИС

17:00 Клара Таусон – Каролина Мухова

Ggbet 2.17 – 1.70

КИБЕРСПОРТ

16:00 FALCONS – Eternal Fire

Ggbet 2.36 – 1.62

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 13:29 2
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити

Тренер считает, что пришло время новой команды

Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор
Футбол | 21 февраля 2025, 02:02 1
Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор
Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор

Болельщиков ожидал голевой триллер

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 21.02.2025, 03:23
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Итоги ЛЕ и ЛК, травма Добвика, Дюбуа отказался драться
Футбол | 21.02.2025, 07:05
Итоги ЛЕ и ЛК, травма Добвика, Дюбуа отказался драться
Итоги ЛЕ и ЛК, травма Добвика, Дюбуа отказался драться
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20.02.2025, 15:00
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 9
Футбол
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 27
Теннис
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем