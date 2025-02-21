Другие новости21 февраля 2025, 07:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
21 февраля 2025, 07:21 |
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В пятницу, 21 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Колос – Черноморец
19:00 Аль-Наср – Аль-Иттифак
22:00 Лестер – Брентфорд
ТЕННИС
17:00 Клара Таусон – Каролина Мухова
КИБЕРСПОРТ
16:00 FALCONS – Eternal Fire
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