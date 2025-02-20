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Лига Европы
20 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:12
115
0

ВИДЕО. На последней минуте. Ренш отличился автоголом

Нидерландский футболист неудачно сыграл в подкате

20 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:12
115
0
ВИДЕО. На последней минуте. Ренш отличился автоголом
Getty Images/Global Images Ukraine. Девайн Ренш

В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

На 5-й компенсированной ко второму тайму минуте матча защитник хозяев поля Девайн Ренш срезал мяч в свои ворота. Счет на табло – 3:2.

❗️ ВИДЕО. На последней минуте. Ренш отличился автоголом

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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