В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

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Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

На 83-й минуте матча полузащитник хозяев поля Николо Пизилли увеличил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Пизилли забил в ворота Порту