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Лига Европы
20 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:11
61
0

ВИДЕО. Отрыв увеличен. Пизилли забил в ворота Порту

Это первый гол итальянского полузащитника в Лиге Европы

20 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:11
61
0
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Пизилли забил в ворота Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

На 83-й минуте матча полузащитник хозяев поля Николо Пизилли увеличил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Пизилли забил в ворота Порту

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Рома Рим Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор Порту Рома - Порту Никколо Пизилли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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