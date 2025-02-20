Лига Европы20 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:11
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ВИДЕО. Отрыв увеличен. Пизилли забил в ворота Порту
Это первый гол итальянского полузащитника в Лиге Европы
20 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:11
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В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.
На 83-й минуте матча полузащитник хозяев поля Николо Пизилли увеличил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 3:1.
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