ВИДЕО. Рим наносит ответный удар. Дибала забил в ворота Порту
Аргентинский нападающий забил с передачи Эльдора Шомуродова
В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
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Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.
На 35-й минуте матча нападающий хозяев поля Пауло Дибала сравнял счет с передачи Эльдора Шомуродова. Счет на табло – 1:1.
❗️ ВИДЕО. Рим наносит ответный удар. Дибала забил в ворота Порту
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