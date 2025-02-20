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Лига Европы
20 февраля 2025, 20:26 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:44
342
0

ВИДЕО. Рим наносит ответный удар. Дибала забил в ворота Порту

Аргентинский нападающий забил с передачи Эльдора Шомуродова

20 февраля 2025, 20:26 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:44
342
0
ВИДЕО. Рим наносит ответный удар. Дибала забил в ворота Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

На 35-й минуте матча нападающий хозяев поля Пауло Дибала сравнял счет с передачи Эльдора Шомуродова. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Рим наносит ответный удар. Дибала забил в ворота Порту

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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