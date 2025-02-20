ВИДЕО. Настоящий шедевр! Омородион забил после ошибки Ромы
Испанский страйкер шикарно пробил через себя
В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
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Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.
На 27-й минуте матча нападающий гостей Саму Омордион забил шикарным ударом через себя после ошибки итальянского коллектива при построении атаки. Счет на табло – 0:1.
❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр! Омородион забил после ошибки Ромы
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