Холанд обратился к фанам после поражения от Реала и вылета из ЛЧ

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд обратился к болельщикам команды после поражения 1:3 от Реала в матче плей-офф Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Мы остаемся одним целым. Иногда в жизни приходится переживать такие поражения и выносить уроки. Нельзя всегда побеждать. Уверен, вместе мы снова будет на вершине», – отметил Холанд.

Эрлинг в двух матчах с мадридцами забил два гола.