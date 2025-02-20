Лига чемпионов20 февраля 2025, 16:40 |
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Холанд обратился к фанам после поражения от Реала и вылета из ЛЧ
Верит, что победы придут
20 февраля 2025, 16:40 |
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд обратился к болельщикам команды после поражения 1:3 от Реала в матче плей-офф Лиги чемпионов и вылета из турнира.
«Мы остаемся одним целым. Иногда в жизни приходится переживать такие поражения и выносить уроки. Нельзя всегда побеждать. Уверен, вместе мы снова будет на вершине», – отметил Холанд.
Эрлинг в двух матчах с мадридцами забил два гола.
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