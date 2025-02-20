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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:03
132
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «С Александрией будет очень интересная игра»

Главный тренер рассказал о ближайшей игре

20 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:03
132
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «С Александрией будет очень интересная игра»
ФК Заря. Младен Бартулович

Коуч «Зари» Младен Бартулович во время медиа-мероприятия луганского клуба совместно с GGBET эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопросы, касающиеся старта второй половины сезона УПЛ.

– Младен, у «Зари» на сборах было три победы в заключительных матчах, а команда забивала больше двух голов в каждом спарринге. Как считаете, это хороший показатель перед таким важным матчем с «Александрией»?

– В целом на сборах первые матчи тяжело давались, потому что мы больше работали над физической подготовкой. И мы выходили на поединки под большими нагрузками. А потом мы немножко отдохнули и начали более детально к спаррингам готовиться. И это начало давать свои плоды. Мы очень много работы провели в тактическом плане. Мы проанализировали первый круг и поняли, что нам надо добавлять в тактическом плане.

– За «Александрией» персонально следили? Все-таки многие восхищаются тактикой Ротаня.

– Да, я смотрел 3 или 4 матча «Александрии» вживую. Да, у них хорошо поставлена игра. У них хорошая опытная команда. У них все четко отработано. У «Александрии» хорошая команда! Но у нас есть свои качества, свои задачи. Я считаю, что это будет очень интересная игра.

– В течение месяца у «Зари» будет два матча с оппонентами из топ-3 в УПЛ в лице «Александрии» и «Динамо». Во время сборов на это делали акцент?

– Каждый матч тяжелый. После «Александрии» у нас будет встреча с «Рухом». Мы от игры к игре идем.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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romario1501
А що заголовок в  перекладач не помістився???)))
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