Филипп БУДКОВСКИЙ: «Матчи с лидерами УПЛ? У Зари прозвище мужики»

Форвард «Зари» Филипп Будковский во время медиа-мероприятия луганского клуба совместно с GGBET эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопросы, касающиеся старта второй половины сезона.

– Филипп, накануне старта второй половины сезона УПЛ, какой свой гол в первой части текущей кампании можете назвать лучшим?

– Самое главное, что они есть. А так в принципе хорошо, когда вернулся в команду и отличился голом. Для меня это был маленький толчок для того, чтобы двигаться дальше.

– Матч с «Александрией» будет интересен и важен для обеих команд. Впереди у обоих коллективов два опытных лидера – у «Александрии» Филиппов, в «Заре» это вы. Какие ожидания от этого поединка?

– Сейчас такие погодные условия, что на первое место выйдут характер и где-то стандарты. И главное – это забитые мячи. Потому что в таких играх в такую погоду один забитый мяч может быть на вес золота.

– В течение месяца у «Зари» будет два непростых матча с соперниками из топ-3 в УПЛ - с Александрией и Динамо. Во время сборов об этом думали и настраивались на такую дистанцию?

- Я же говорю, что сейчас такие погодные условия, при которых все будут равны. В принципе, будем играть только за счет характера и за счет того, что есть прозвище у команды «мужики». Только так.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.