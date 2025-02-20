Лига Европы20 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:11
55
0
Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля
20 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:11
55
0
20 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и португальский «Порту».
В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ПортуСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 февраля 2025, 13:29 0
Тренер считает, что пришло время новой команды
Футбол | 19 февраля 2025, 22:19 0
Эрлинг начал матч на скамейке запасных
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Теннис | 20.02.2025, 03:59
Футбол | 20.02.2025, 09:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2025, 00:40 2
18.02.2025, 08:25 4
19.02.2025, 08:26 2
18.02.2025, 15:42 4
19.02.2025, 00:02 44
20.02.2025, 06:23 15
18.02.2025, 10:52 3
20.02.2025, 07:35 1