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Лига Европы
Рома
20.02.2025 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:11
55
0

Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля

20 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:11
55
0
Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и португальский «Порту».

В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Порту
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Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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