20 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и португальский «Порту».

В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

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Поединок пройдет на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция