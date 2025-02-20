Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хочется только побеждать»

Нападающий «Зари» Филипп Будковский во время медиа-мероприятия в канун второй половины сезона ответил на вопросы.

«Добрый день всем! Очень приятно быть здесь. Сегодня для клуба маленький праздник. Относительно собрания хочу сказать, что многое мы улучшили. Во-первых, это физическое качество. И мы много работали, бегали, много работы с мячом проводили.

И где то, чего нам не хватало в первой части, мы это отрабатывали. Скажу так: в принципе, мы работали хорошо. К нам присоединились два новых игрока. И они тоже сразу влились в коллектив.

Мы видим, что они помогут нам в новом сезоне. Да, в принципе мы отрабатывали и скилы, и что-то новое, но это мы уже увидим во втором круге. Я уверен, что у нас все получится, и мы покажем хорошую игру. И хочется только побеждать. Мы ездили на собрание, чтобы подготовиться к победам».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.