Новичок Зари Деян ПОПАРА: «Я очень рад, что попал в Украину»

21-летний боснийский новичок «Зари» Деян Попара во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона ответил на вопросы.

«Заря для меня это первый зарубежный клуб. Я очень рад, что попал в Украину, в Зарю. Я благодарю руководство клуба за приглашение. Об Украинской Премьер-лиге я не так много знал, но есть много балканцев у нас в команде. Они рассказывали об украинском футболе. Я надеюсь как можно скорее адаптироваться к Киеву, к команде, к стране».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.