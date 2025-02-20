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  4. Новичок Зари Деян ПОПАРА: «Я очень рад, что попал в Украину»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 01:22 |
41
0

Новичок Зари Деян ПОПАРА: «Я очень рад, что попал в Украину»

Первый комментарий футболиста

20 февраля 2025, 01:22 |
41
0
Новичок Зари Деян ПОПАРА: «Я очень рад, что попал в Украину»
ФК Заря. Деян Попара

21-летний боснийский новичок «Зари» Деян Попара во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона ответил на вопросы.

«Заря для меня это первый зарубежный клуб. Я очень рад, что попал в Украину, в Зарю. Я благодарю руководство клуба за приглашение. Об Украинской Премьер-лиге я не так много знал, но есть много балканцев у нас в команде. Они рассказывали об украинском футболе. Я надеюсь как можно скорее адаптироваться к Киеву, к команде, к стране».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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