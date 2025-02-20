Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ: «В Заре дедовщины точно никакой не существует»

25-летний новичок «Зари» Владимир Белоцерковец во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона ответил на вопросы.

«Всех рад видеть. Прежде всего, только положительные впечатления и эмоции вернуться в ту команду, с которой, можно сказать, я начал путь во взрослый футбол. И я очень рад сюда вернуться. Тем более, многих из этой команды я знаю – из руководства и также из футболистов. Во время сборов я со всеми познакомился и адаптировался, можно сказать, на 100 процентов. Существует ли в клубе дедовщина? Нет! Дедовщины точно никакой не существует. А какое посвящение новичка? Посвящение классическое! Коридор командный! В команде меня приняли хорошо».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.