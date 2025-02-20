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  4. Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ: «В Заре дедовщины точно никакой не существует»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 01:14 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:19
28
0

Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ: «В Заре дедовщины точно никакой не существует»

Новичок «Зари» дал первый комментарий

20 февраля 2025, 01:14 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:19
28
0
Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ: «В Заре дедовщины точно никакой не существует»
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

25-летний новичок «Зари» Владимир Белоцерковец во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона ответил на вопросы.

«Всех рад видеть. Прежде всего, только положительные впечатления и эмоции вернуться в ту команду, с которой, можно сказать, я начал путь во взрослый футбол. И я очень рад сюда вернуться. Тем более, многих из этой команды я знаю – из руководства и также из футболистов. Во время сборов я со всеми познакомился и адаптировался, можно сказать, на 100 процентов. Существует ли в клубе дедовщина? Нет! Дедовщины точно никакой не существует. А какое посвящение новичка? Посвящение классическое! Коридор командный! В команде меня приняли хорошо».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига инсайд Владимир Белоцерковец чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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