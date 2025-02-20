Бразильский легионер Александрии пропустит игру с Зарей
Прошлой осенью легионера также часто преследовали повреждения
Как стало известно Sport.ua, бразильский полузащитник «Александрии» Джевани на зарубежном этапе подготовки в Турции снова травмировался и не сможет сыграть в поединке 18 тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 23 февраля.
Кстати, прошлой осенью легионера также часто преследовали травмы и он далеко не всегда мог помочь «горожанам».
Также под вопросом участие в противостоянии с луганчанами Денисом Шостаком и Артемом Козаком.
Что же касается «зимнего» новичка александрийцев – Антона Боля, то он сегодня не был замечен в расположении команды.
В настоящее время подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в чемпионате УПЛ, набрав 38 очков.
Ранее мы сообщали, что Александрия закончила собрание поражением.
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