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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 00:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:00
93
0

Бразильский легионер Александрии пропустит игру с Зарей

Прошлой осенью легионера также часто преследовали повреждения

20 февраля 2025, 00:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:00
93
0
Бразильский легионер Александрии пропустит игру с Зарей
ФК Александрия. Джевани

Как стало известно Sport.ua, бразильский полузащитник «Александрии» Джевани на зарубежном этапе подготовки в Турции снова травмировался и не сможет сыграть в поединке 18 тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 23 февраля.

Кстати, прошлой осенью легионера также часто преследовали травмы и он далеко не всегда мог помочь «горожанам».

Также под вопросом участие в противостоянии с луганчанами Денисом Шостаком и Артемом Козаком.

Что же касается «зимнего» новичка александрийцев – Антона Боля, то он сегодня не был замечен в расположении команды.

В настоящее время подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в чемпионате УПЛ, набрав 38 очков.

Ранее мы сообщали, что Александрия закончила собрание поражением.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Денис Шостак Артем Козак Руслан Ротань Джевани Рейс Насименто инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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