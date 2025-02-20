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  4. ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:49
167
0

ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу

Нико Гонсалес отличился на добивании после штрафного на 90+2 минуте

20 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:49
167
0
ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Ман Сити забил гол престижа в матче против Реала. Нико Гонсалес отличился на добивании после штрафного на 90+2 минуте (1:3).

ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Нико Гонсалес Тибо Куртуа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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