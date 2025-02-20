Лига чемпионов20 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:49
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ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Нико Гонсалес отличился на добивании после штрафного на 90+2 минуте
20 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:49
167
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19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
Ман Сити забил гол престижа в матче против Реала. Нико Гонсалес отличился на добивании после штрафного на 90+2 минуте (1:3).
ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин
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