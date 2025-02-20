ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

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Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Ман Сити забил гол престижа в матче против Реала. Нико Гонсалес отличился на добивании после штрафного на 90+2 минуте (1:3).

ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин