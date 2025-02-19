19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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После первого тайма хозяева побеждали со счетом 2:1.

Однако уже на 61-й гости сумели сравнять. После паса Мохамеда Салах ворота Виллы поразил Трент Александер-Арнольд.

❗️ ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine