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Англия
19 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:01
64
0

ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента

На 61-й минуте мерсисайдцы сделали счет 2:2 в матче 29-го тура АПЛ 2024/25

19 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:01
64
0
ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма хозяева побеждали со счетом 2:1.

Однако уже на 61-й гости сумели сравнять. После паса Мохамеда Салах ворота Виллы поразил Трент Александер-Арнольд.

❗️ ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Трент Александер-Арнольд Мохамед Салах видео голов и обзор Астон Вилла Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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