Англия19 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:01
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ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента
На 61-й минуте мерсисайдцы сделали счет 2:2 в матче 29-го тура АПЛ 2024/25
19 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:01
64
0
19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После первого тайма хозяева побеждали со счетом 2:1.
Однако уже на 61-й гости сумели сравнять. После паса Мохамеда Салах ворота Виллы поразил Трент Александер-Арнольд.
❗️ ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента
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