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  4. ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:44 |
398
0

ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста

Грузинский вингер забил дебютный гол за парижский клуб в Лиге чемпионов

19 февраля 2025, 22:44 |
398
0
ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 39-й минуте матча вингер хозяев поля Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста

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Брест (Франция) ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Брест Хвича Кварацхелия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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