Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

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Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 39-й минуте матча вингер хозяев поля Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста