Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:44 |
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ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Грузинский вингер забил дебютный гол за парижский клуб в Лиге чемпионов
19 февраля 2025, 22:44 |
398
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».
Встречу принимает Стад де Франс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0
На 39-й минуте матча вингер хозяев поля Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
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