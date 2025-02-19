Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Мбаппе. Реал удвоил перевес над Ман Сити в матче ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:47
419
0

ВИДЕО. Дубль Мбаппе. Реал удвоил перевес над Ман Сити в матче ЛЧ

Уже на 4-й минуте галактикос вышли вперед в игре Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:47
419
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе. Реал удвоил перевес над Ман Сити в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Дубль оформил Килиан Мбаппе для хозяев поля. На 33-й минуте перевес галактикос удвоился (2:0).

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин

Фотогалерея

По теме:
Более 100 миллионов. Ман Сити готовит трансфер звездной замены де Брюйне
ВИДЕО. В Бирмингеме жарко. Ливерпуль сравнял счет: пас Салаха и гол Трента
ВИДЕО. Настала очередь Хвичи. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 9
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
Футбол | 19 февраля 2025, 16:36 44
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?

Андрей почти не играет, а Анатолий начал ошибаться

Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19.02.2025, 08:42
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы
Футбол | 19.02.2025, 22:10
29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы
29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19.02.2025, 08:26
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
17.02.2025, 19:37 5
Футбол
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 31
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем