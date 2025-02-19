Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:47
419
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе. Реал удвоил перевес над Ман Сити в матче ЛЧ
Уже на 4-й минуте галактикос вышли вперед в игре Лиги чемпионов
19 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:47
419
0
19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
Дубль оформил Килиан Мбаппе для хозяев поля. На 33-й минуте перевес галактикос удвоился (2:0).
ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 9
Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать
Футбол | 19 февраля 2025, 16:36 44
Андрей почти не играет, а Анатолий начал ошибаться
Бокс | 19.02.2025, 08:42
Футбол | 19.02.2025, 22:10
Футбол | 19.02.2025, 08:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2025, 07:45 8
19.02.2025, 09:01 4
17.02.2025, 19:37 5
17.02.2025, 22:04 1
17.02.2025, 17:50 31
19.02.2025, 00:02 44
18.02.2025, 08:57 1
18.02.2025, 19:05 15