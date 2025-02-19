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  4. ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:26 |
75
0

ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом

Французский вингер забил очередной гол в сезоне

19 февраля 2025, 22:26 |
75
0
ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 20-й минуте матча вингер хозяев поля Бредли Баркола вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом

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Брест (Франция) ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Брест Брэдли Баркола
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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