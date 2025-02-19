Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:26 |
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ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом
Французский вингер забил очередной гол в сезоне
19 февраля 2025, 22:26 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».
Встречу принимает Стад де Франс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0
На 20-й минуте матча вингер хозяев поля Бредли Баркола вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом
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