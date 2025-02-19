Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

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Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 20-й минуте матча вингер хозяев поля Бредли Баркола вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Во вратарский угол. Баркола отрыл счет в матче с Брестом