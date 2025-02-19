Англия19 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:35
420
0
ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Как Астон Вилла оформила два гола до перерыва
Юри Тилеманс и Олли Уоткинс поразили ворота мерсисайдцев на 38-й и 45+3-й соответственно
19 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:35
420
0
19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первым на 29-й отличился Мохамед Салах, но по итогам 45 минут в счете ведут хозяева.
На 38-й забил Юри Тилеманс, а на 45+3-й гол оформил Олли Уоткинс.
❗️ ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Как Астон Вилла оформила два гола до перерыва
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 февраля 2025, 08:42 0
Украинский боксер поделился мнением о своей команде
Футбол | 19 февраля 2025, 07:50 1
Испанский вингер провел 100-й матч на профи-уровне
Футбол | 19.02.2025, 08:22
Футбол | 19.02.2025, 22:19
Футбол | 19.02.2025, 18:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2025, 14:59 29
18.02.2025, 14:12 3
18.02.2025, 07:45 8
17.02.2025, 17:50 31
19.02.2025, 09:01 4
17.02.2025, 18:25 3
19.02.2025, 00:40 2
18.02.2025, 16:37 1