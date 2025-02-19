ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Как Астон Вилла оформила два гола до перерыва

19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Первым на 29-й отличился Мохамед Салах, но по итогам 45 минут в счете ведут хозяева.

На 38-й забил Юри Тилеманс, а на 45+3-й гол оформил Олли Уоткинс.

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