«Я об этом не жалею». Бернарду Силва вспомнил незабитый пенальти Лунину

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вспомнил, как не забил 11-метровый удар украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Если дело дойдет до пенальти, я, конечно же, снова подниму руку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тогда я пробил по центру, и Лунин ждал этого... Это было неприятно, но я об этом не жалею», – цитирует Бернарду AS.

Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича. Тем самым Андрей вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию.