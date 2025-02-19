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  4. «Я об этом не жалею». Бернарду Силва вспомнил незабитый пенальти Лунину
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:07 |
413
0

«Я об этом не жалею». Бернарду Силва вспомнил незабитый пенальти Лунину

Португалец готов снова исполнить 11-метровый удар в ворота Реала

19 февраля 2025, 22:07 |
413
0
«Я об этом не жалею». Бернарду Силва вспомнил незабитый пенальти Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Силва та Лунин

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вспомнил, как не забил 11-метровый удар украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Если дело дойдет до пенальти, я, конечно же, снова подниму руку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тогда я пробил по центру, и Лунин ждал этого... Это было неприятно, но я об этом не жалею», – цитирует Бернарду AS.

Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича. Тем самым Андрей вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Бернарду Силва Андрей Лунин пенальти
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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