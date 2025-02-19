Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Ливерпуль

В среду, 19 февраля, пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем»

Матч пройдет на Вилла Парк в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: