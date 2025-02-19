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Англия
19 февраля 2025, 21:28 |
38
0

Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Ливерпуль

Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени

19 февраля 2025, 21:28 |
38
0
Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В среду, 19 февраля, пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем»

Матч пройдет на Вилла Парк в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»:

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Астон Вилла - Ливерпуль Ливерпуль Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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