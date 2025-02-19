Англия19 февраля 2025, 21:28 |
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Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Ливерпуль
Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени
19 февраля 2025, 21:28 |
38
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В среду, 19 февраля, пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем»
Матч пройдет на Вилла Парк в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.
Стартовые составы на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»:
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