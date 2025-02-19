«Наша первая тренерская дуэль»: Бартулович – о матче с командой Ротаня

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона рассказал о матче с «Александрией», который пройдет 23 февраля.

– Младен, у «Зари» первая игра второй половины сезона будет с «Александрией». По итогам первой половины сезона вы и Руслан Ротань стали одними из самых ярких тренеров. С кем можете сравнить себя и Ротаня, если взять во внимание соперничество в европейском футболе?

– Спасибо за вопрос. Да, с Ротанем мы вместе играли за «Днепр». Мы хорошо знакомы и общаемся. Это будет наша первая тренерская дуэль. И сравнивать нас с кем-то еще рано, по моему мнению.

– А вообще с «Александрией» какого матча ожидаете?

– В первом матче после сборов настрой будет максимальной у всех. У «Александрии» свои задачи, у нас свои. Я считаю, что это будет интересный матч.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.