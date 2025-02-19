Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наша первая тренерская дуэль»: Бартулович – о матче с командой Ротаня
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 20:40 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:54
296
0

«Наша первая тренерская дуэль»: Бартулович – о матче с командой Ротаня

Заря готовится к поединку против Александрии

19 февраля 2025, 20:40 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:54
296
0
«Наша первая тренерская дуэль»: Бартулович – о матче с командой Ротаня
ФК Заря. Младен Бартулович (слева)

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона рассказал о матче с «Александрией», который пройдет 23 февраля.

– Младен, у «Зари» первая игра второй половины сезона будет с «Александрией». По итогам первой половины сезона вы и Руслан Ротань стали одними из самых ярких тренеров. С кем можете сравнить себя и Ротаня, если взять во внимание соперничество в европейском футболе?
– Спасибо за вопрос. Да, с Ротанем мы вместе играли за «Днепр». Мы хорошо знакомы и общаемся. Это будет наша первая тренерская дуэль. И сравнивать нас с кем-то еще рано, по моему мнению.

– А вообще с «Александрией» какого матча ожидаете?
– В первом матче после сборов настрой будет максимальной у всех. У «Александрии» свои задачи, у нас свои. Я считаю, что это будет интересный матч.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

По теме:
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Колос надолго потерял нападающего перед матчем с Черноморцем
Украинская Премьер-лига опубликовала яркое видео с представлением клубов
инсайд Младен Бартулович Руслан Ротань Заря Луганск Александрия Александрия - Заря Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
Футбол | 19 февраля 2025, 18:01 10
ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это

Эх, Ламин Ямал...

Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги
Футбол | 19 февраля 2025, 20:13 0
Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги
Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги

Эндрик заинтересовал «Арсенал»

Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 19.02.2025, 07:50
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19.02.2025, 08:42
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Бокс | 19.02.2025, 00:40
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 15
Другие виды
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 7
Бокс
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
17.02.2025, 19:37 5
Футбол
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 5
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем