Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Милана нашел виновного в вылете команды из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 10:23 |
538
1

Легенда Милана нашел виновного в вылете команды из Лиги чемпионов

Алессандро Костакурта розкритикував Тео Ернандеса

19 февраля 2025, 10:23 |
538
1
Легенда Милана нашел виновного в вылете команды из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Легендарный защитник «Милана» Алессандро Костакурта отреагировал на вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов, раскритиковав французского защитника Тео Эрнандеса.

«На сезон «Милана» упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт.

Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете Милана виноват именно Эрнандес!», – сказал Костакурта.

Ранее свое мнение по поводу вылета Милана из Лиги чемпионов высказал легендарный форвард Златан Ибрагимович.

По теме:
«Выпью вина или водки». Наставник Фейеноорда – после прохода в 1/8 ЛЧ
Красно-черное фиаско. Милан вылетел от Фейеноорда: что сказал Консейсау?
«Сами себя убили». Ибрагимович объяснил вылет Милана из Лиги чемпионов
Алессандро Костакурта Тео Эрнандес Милан Милан - Фейеноорд Фейеноорд
Олег Вахоцкий Источник: Calciomercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
Футбол | 19 февраля 2025, 08:06 5
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала

Хавьер Тебас считает, что «Реал» не снимется с Ла Лиги

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Футбол | 18 февраля 2025, 14:59 26
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома

Кристина Крыжановская поделилась подробностями расставания с Эдуардо Герреро

Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Бокс | 18.02.2025, 14:31
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Теннис | 18.02.2025, 19:05
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
«Наступило время Довбика». В Италии надеются на украинца в Лиге Европы
Футбол | 19.02.2025, 09:59
«Наступило время Довбика». В Италии надеются на украинца в Лиге Европы
«Наступило время Довбика». В Италии надеются на украинца в Лиге Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
100%!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
17.02.2025, 23:46 1
Футбол
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
17.02.2025, 10:18
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13 1
Бокс
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем