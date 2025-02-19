Легенда Милана нашел виновного в вылете команды из Лиги чемпионов

Легендарный защитник «Милана» Алессандро Костакурта отреагировал на вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов, раскритиковав французского защитника Тео Эрнандеса.

«На сезон «Милана» упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт.

Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете Милана виноват именно Эрнандес!», – сказал Костакурта.

Ранее свое мнение по поводу вылета Милана из Лиги чемпионов высказал легендарный форвард Златан Ибрагимович.