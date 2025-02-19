Легенда Милана нашел виновного в вылете команды из Лиги чемпионов
Алессандро Костакурта розкритикував Тео Ернандеса
Легендарный защитник «Милана» Алессандро Костакурта отреагировал на вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов, раскритиковав французского защитника Тео Эрнандеса.
«На сезон «Милана» упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт.
Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете Милана виноват именно Эрнандес!», – сказал Костакурта.
Ранее свое мнение по поводу вылета Милана из Лиги чемпионов высказал легендарный форвард Златан Ибрагимович.
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