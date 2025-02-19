«Надо признать». Хуанде Рамос сказал все, что думает о Маркевиче

Испанский специалист Хуанде Рамос оценил тренерские способности Мирона Маркевича. Испанец рассказал о своем вкладе в выход команды в финал Лиги Европы.

– В Украине до сих пор некоторые спорят, чья же команда дошла до финала Лиги Европы: Маркевича или Рамоса. Вы считаете себя причастным к успеху Днепра в 2015 году?

– Конечно, четыре года – долгий срок. Полагаю, наш штаб заложил основу, чтобы через некоторое время команда сыграла в финале евротурнира. Но надо признать заслугу Маркевича: он не только сохранил сильные качества Днепра, но и добавил свое, усилил определенным образом команду и привел ее к большому успеху. Этого и раньше немногие достигали из украинских клубов, а потом такое достижение еще не повторялось.

– Не удивило ли вас, что Днепр возглавил именно Маркевич – главный тренер или самого ожесточенного соперника в чемпионате?

– С одной стороны, это было тогда неожиданно, учитывая соперничество клубов. Но в то же время Днепр угадал с Маркевичем. Он опытный квалифицированный тренер, который доказал в последующие годы. Сохранил скелет команды, добавил собственные идеи и добился большого успеха. Поэтому подписание такого тренера было разумным решением.

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