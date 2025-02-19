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  4. «Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 08:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:00
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0

«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе

Тренер считает, что украинец не реализовал свой потенциал

19 февраля 2025, 08:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:00
420
0
«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

Бывший главный тренер Хуанде Рамос рассказал, почему Евгений Коноплянка не смог полностью проявить себя в европейском чемпионате.

– В свое время большой резонанс вызвала ваша оценка Коноплянки в 50 миллионов евро. Вы действительно так считали это был больше психологический ход?

– Чего-то из психологии там было совсем немного. Да, конечно, хотелось поддержать игрока в тот момент, но он действительно обладал таким потенциалом и качеством, что стоил денег, о которых я говорил. Возможно, из-за ментальности Коноплянка не раскрыл свой потенциал по максимуму. По моему мнению, со своими данными он мог бы достичь большего в футболе.

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Хуанде Рамос Евгений Коноплянка Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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