«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе

Бывший главный тренер Хуанде Рамос рассказал, почему Евгений Коноплянка не смог полностью проявить себя в европейском чемпионате.

– В свое время большой резонанс вызвала ваша оценка Коноплянки в 50 миллионов евро. Вы действительно так считали это был больше психологический ход?

– Чего-то из психологии там было совсем немного. Да, конечно, хотелось поддержать игрока в тот момент, но он действительно обладал таким потенциалом и качеством, что стоил денег, о которых я говорил. Возможно, из-за ментальности Коноплянка не раскрыл свой потенциал по максимуму. По моему мнению, со своими данными он мог бы достичь большего в футболе.

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