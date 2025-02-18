ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце игры оформили три гола
На 76-й забил Вангелис Павлидис, на 81-й – Джордж Иленихена, а на 84-й – Оркун Кекчю
18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
С 76-й по 84-й минуты команды забили на двоих три мяча.
Вначале отличился Вангелис Павлидис, который реализовал пенальти. На 81-й Джордж Иленихена поразил ворота Трубина – украинец явно ошибся в этом эпизоде, пропустив мяч под рукой.
А за 6 минут до завершения основного времени Оркун Кекчю снова вывел Бенфику вперед в противостоянии.
❗️ ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце матча оформили три гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец не считает аргентинца лучшим игроком в истории
На проведение турнира в Дубае повлияла погода