ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце игры оформили три гола

18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

С 76-й по 84-й минуты команды забили на двоих три мяча.

Вначале отличился Вангелис Павлидис, который реализовал пенальти. На 81-й Джордж Иленихена поразил ворота Трубина – украинец явно ошибся в этом эпизоде, пропустив мяч под рукой.

А за 6 минут до завершения основного времени Оркун Кекчю снова вывел Бенфику вперед в противостоянии.

❗️ ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце матча оформили три гола