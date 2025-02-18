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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:50 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:52
798
0

ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце игры оформили три гола

На 76-й забил Вангелис Павлидис, на 81-й – Джордж Иленихена, а на 84-й – Оркун Кекчю

18 февраля 2025, 23:50 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:52
798
0
ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце игры оформили три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

С 76-й по 84-й минуты команды забили на двоих три мяча.

Вначале отличился Вангелис Павлидис, который реализовал пенальти. На 81-й Джордж Иленихена поразил ворота Трубина – украинец явно ошибся в этом эпизоде, пропустив мяч под рукой.

А за 6 минут до завершения основного времени Оркун Кекчю снова вывел Бенфику вперед в противостоянии.

❗️ ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце матча оформили три гола

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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