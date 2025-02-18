ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче
18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.
«Бавария» принимает «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
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Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн (1:0).
Суммарно в двухматчевом противостоянии счет сравнялся – обе команды имеют в активе по два забитых мяча.
ГОЛ! 1:0. Николас Кюн, 63 мин
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