Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:31
343
2

ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный

Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче

18 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:31
343
2
ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимает «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн (1:0).

Суммарно в двухматчевом противостоянии счет сравнялся – обе команды имеют в активе по два забитых мяча.

ГОЛ! 1:0. Николас Кюн, 63 мин

По теме:
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Селтик Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Селтик Николас Кюн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
Футбол | 18 февраля 2025, 22:39 3
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу

Такуми Минамино отличился забитым мячом на 32-й минуте

Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Другие виды | 18 февраля 2025, 20:03 14
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра

Украинская спортсменка установила лучший результат сезона в мире

Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Бокс | 18.02.2025, 14:31
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Футбол | 18.02.2025, 16:30
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18.02.2025, 14:12
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
а сколько было разговоров, что в новой элчей будет меньше сенсаций, чем в старой элчей (от титула Марселя в сезоне 1992/1993 до очередного камбэка Реала в 24 году)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
17.02.2025, 20:48 4
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
17.02.2025, 10:18
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 6
Бокс
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 6
Бокс
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 7
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем