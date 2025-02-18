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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:32
1017
2

ВИДЕО. Как Трубин пропустил второй гол от Монако в ответном матче ЛЧ

Бенфика дома уступает французскому коллективу со счетом 1:2

18 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:32
1017
2
ВИДЕО. Как Трубин пропустил второй гол от Монако в ответном матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако. В первой игре орлы победили 1:0.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 51-й минуте Эльесс Бег-Сегир вывел Монако вперед, сравняв общий счет противостояния. Французский клуб побеждает 2:1 в ответном матче.

Украинский голкипер Анатолий Трубин защищает ворота Бенфики, пропустив уже дважды.

❗️ ВИДЕО. Как Трубин пропустил второй гол от Монако в ответном матче ЛЧ

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Эльесс Бен-Сегир Анатолий Трубин видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика Монако Бенфика - Монако
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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EGOS
трубкіну терміново треба ще два сайти запустити, тоді гра точно піде
може хоч під собою не буде пропускати, днарь!
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+1
Slunkoo
Trubin ce prosto dno osibka benfiky
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+1
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