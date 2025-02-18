ВИДЕО. Как Трубин пропустил второй гол от Монако в ответном матче ЛЧ
Бенфика дома уступает французскому коллективу со счетом 1:2
18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако. В первой игре орлы победили 1:0.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 51-й минуте Эльесс Бег-Сегир вывел Монако вперед, сравняв общий счет противостояния. Французский клуб побеждает 2:1 в ответном матче.
Украинский голкипер Анатолий Трубин защищает ворота Бенфики, пропустив уже дважды.
❗️ ВИДЕО. Как Трубин пропустил второй гол от Монако в ответном матче ЛЧ
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