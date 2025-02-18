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  4. ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:10 |
152
0

ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге

Нигерийский вингер забил на 46-й минуте матча

18 февраля 2025, 23:10 |
152
0
ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 46-й минуте матча вышедший на замену вингер хозяев поля Адемола Лукман забил гол. Счет на табло – 1:3.

❗️ ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге

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Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов Аталанта - Брюгге Адемола Лукман
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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