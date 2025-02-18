ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге
Нигерийский вингер забил на 46-й минуте матча
Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
На 46-й минуте матча вышедший на замену вингер хозяев поля Адемола Лукман забил гол. Счет на табло – 1:3.
❗️ ВИДЕО. Сразу же забил. Лукман отличился голом в ворота Брюгге
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