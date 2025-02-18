Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это разгром. Хутгла забил третий гол Брюгге
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:54 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:21
94
0

ВИДЕО. Это разгром. Хутгла забил третий гол Брюгге

Бельгийский коллектив забил очередной гол в ворота итальянской команды

18 февраля 2025, 22:54 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:21
94
0
ВИДЕО. Это разгром. Хутгла забил третий гол Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 2 компенсированной к первому тайму минуте нападающий гостей Ферран Хутгла сделал счет разгромным. Счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Хутгла забил третий гол Брюгге

По теме:
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов Аталанта - Брюгге Ферран Хутгла
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая
Теннис | 18 февраля 2025, 19:46 24
Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая
Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая

Марта в трех сетах проиграла Софии в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в ОАЭ

Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18 февраля 2025, 14:12 3
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина

На проведение турнира в Дубае повлияла погода

ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
Футбол | 18.02.2025, 23:23
ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
ВИДЕО. Селтик вышел вперед, озадачив Баварию. Счет в противостоянии равный
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Футбол | 18.02.2025, 08:25
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Футбол | 18.02.2025, 15:42
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
17.02.2025, 08:44 5
Футбол
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
17.02.2025, 10:18
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем