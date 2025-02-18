ВИДЕО. Это разгром. Хутгла забил третий гол Брюгге
Бельгийский коллектив забил очередной гол в ворота итальянской команды
Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
На 2 компенсированной к первому тайму минуте нападающий гостей Ферран Хутгла сделал счет разгромным. Счет на табло – 0:3.
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