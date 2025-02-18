Лига чемпионов18 февраля 2025, 22:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:06
1066
6
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
Такуми Минамино отличился забитым мячом на 32-й минуте
18 февраля 2025, 22:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:06
1066
6
18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
«Бенфика» принимает «Монако» в Лиссабоне на арене Эштадиу да Луж.
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Первая встреча закончилась победой португальской команды со счетом 1:0.
За «Бенфику» в стартовом составе вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
На 28-й минуте Такуми Минамино сравнял счет, забив гол в ворота Трубина (1:1).
ГОЛ! 1:1. Такуми Минамино, 28 мин
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Комментарии 6
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Чистий воротарський гол, повинен був брати
Монако тот еще клиент у Бенфика, но Толян Дырка сделал интригу...
Воротар мав відбивати такий удар в ближній кут. Але Бенфіка сильніша, і так пройдуть.
Який же Трубін слабкий. Жахливий голкіпер.
сколько сенсаций на носу... в сраной Суперлиге пересаньеллапорты такого не будет никогда
Вже 1-2
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