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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:06
1066
6

ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу

Такуми Минамино отличился забитым мячом на 32-й минуте

18 февраля 2025, 22:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:06
1066
6
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика» принимает «Монако» в Лиссабоне на арене Эштадиу да Луж.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая встреча закончилась победой португальской команды со счетом 1:0.

За «Бенфику» в стартовом составе вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

На 28-й минуте Такуми Минамино сравнял счет, забив гол в ворота Трубина (1:1).

ГОЛ! 1:1. Такуми Минамино, 28 мин

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Монако Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Монако Такуми Минамино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Tom Thomas's
Чистий воротарський гол, повинен був брати
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+5
T-800
Монако тот еще клиент у Бенфика, но Толян Дырка сделал интригу...
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+4
sahka1981
Воротар мав відбивати такий удар в ближній кут. Але Бенфіка сильніша, і так пройдуть.
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+3
samird
Який же Трубін слабкий. Жахливий голкіпер.
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+2
T-800
сколько сенсаций на носу... в сраной Суперлиге пересаньеллапорты такого не будет никогда
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0
Pavel_i_CO
Вже 1-2
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0
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