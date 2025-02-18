Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 27-й минуте матча вингер гостей Шемсдин Тальби сделал дубль. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты