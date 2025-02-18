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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:39
73
0

ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты

Бельгийский коллектив увеличил шансы на выход в 1/8 финала

18 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:39
73
0
ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 27-й минуте матча вингер гостей Шемсдин Тальби сделал дубль. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты

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Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов Аталанта - Брюгге
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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