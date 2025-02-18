Лига чемпионов18 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:39
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ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты
Бельгийский коллектив увеличил шансы на выход в 1/8 финала
18 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:39
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
На 27-й минуте матча вингер гостей Шемсдин Тальби сделал дубль. Счет на табло – 0:2.
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