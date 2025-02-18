ВИДЕО. Орлы подлетают к плей-офф. Актюркоглу забил в ворота Монако
Турецкий вингер вывел свою команду вперед
Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако».
Сегодняшнюю игру принимает стадион Да Луж в Лиссабоне. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
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Первая встреча закончилась победой португальского коллектива со счетом 1:0.
В «Бенфике» играет украинский голкипер Анатолий Трубин.
На 22-й минуте матча Керем Актюркоглу вывел «Брюгге» вперед. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Орлы подлетают к плей-офф. Актюркоглу забил в ворота Монако
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