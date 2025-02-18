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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:42
158
2

ВИДЕО. Орлы подлетают к плей-офф. Актюркоглу забил в ворота Монако

Турецкий вингер вывел свою команду вперед

18 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:42
158
2
ВИДЕО. Орлы подлетают к плей-офф. Актюркоглу забил в ворота Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако».

Сегодняшнюю игру принимает стадион Да Луж в Лиссабоне. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой португальского коллектива со счетом 1:0.

В «Бенфике» играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

На 22-й минуте матча Керем Актюркоглу вывел «Брюгге» вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Орлы подлетают к плей-офф. Актюркоглу забил в ворота Монако

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Бенфика Бенфика - Монако Монако Лига чемпионов видео голов и обзор Керем Актюркоглу Анатолий Трубин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Stan S.
Без ди Марии как немощные
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MrStepanovM .
наврочили...Севіжжю забули?
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