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  4. ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:08 |
301
0

ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой

Бельгийский коллектив ведет в два мяча по сумме двух встреч

18 февраля 2025, 22:08 |
301
0
ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 3-й минуте матча Шемсдин Тальби вывел «Брюгге» вперед. Счет на табло – 0:1.

❗️ ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой

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Брюгге Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Брюгге видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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