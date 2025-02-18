Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

На 3-й минуте матча Шемсдин Тальби вывел «Брюгге» вперед. Счет на табло – 0:1.

❗️ ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой