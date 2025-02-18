ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой
Бельгийский коллектив ведет в два мяча по сумме двух встреч
Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
На 3-й минуте матча Шемсдин Тальби вывел «Брюгге» вперед. Счет на табло – 0:1.
❗️ ВИДЕО. Задача усложняется. Брюгге вышел вперед в матче с Аталантой
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