Лига чемпионов18 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:55
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ВИДЕО. Очень важный гол. Фейеноорд сравнял счет в матче
Нидерландский коллектив лидирует по сумме двух встреч
18 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:55
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Встречу принимает Сан Сиро в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Общий счет в матче – 1:2.
На 73-й минуте нападающий гостей Хулиан Карранца забил гол в ворота Майка Меньяна. Счет на табло – 1:1.
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