Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Встречу принимает Сан Сиро в Милане.

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Общий счет в матче – 1:2.

На 73-й минуте нападающий гостей Хулиан Карранца забил гол в ворота Майка Меньяна. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Очень важный гол. Фейеноорд сравнял счет в матче