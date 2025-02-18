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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:55
581
0

ВИДЕО. Очень важный гол. Фейеноорд сравнял счет в матче

Нидерландский коллектив лидирует по сумме двух встреч

18 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:55
581
0
ВИДЕО. Очень важный гол. Фейеноорд сравнял счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан - Фейеноорд

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Встречу принимает Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Общий счет в матче – 1:2.

На 73-й минуте нападающий гостей Хулиан Карранца забил гол в ворота Майка Меньяна. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Очень важный гол. Фейеноорд сравнял счет в матче

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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