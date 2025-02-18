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18 февраля 2025, 17:13 | Обновлено 18 февраля 2025, 17:14
572
0

Тренер юношеской сборной Украины узнал о своем назначении из интернета

Голодюк не ожидал официального объявления УАФ

18 февраля 2025, 17:13 | Обновлено 18 февраля 2025, 17:14
572
0
Тренер юношеской сборной Украины узнал о своем назначении из интернета
ФК Карпаты. Олег Голодюк

По информации журналиста Виктора Вацко, тренер Олег Голодюк, которого УАФ назначила наставником сборной Украины U-15/16 узнал о своей новой должности из интернета.

Сообщается, что никто из УАФ с ним конкретно ни о чем не договаривался, а Голодюк сконцентрирован на работе с юношеской командой «Карпат» U-19.

Со специалистом вели диалог о том, чтобы он стал помощником тренера, а не главным тренером.

Голодюк считает, что не сможет совмещать работу в львовском клубе с одной из юношеских сборных Украины, а также не разбирается в игроках возраста для команд U-15/U-16.

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Олег Голодюк Украинская ассоциация футбола Карпаты Львов сборная Украины по футболу U-16 Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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