Тренер юношеской сборной Украины узнал о своем назначении из интернета

По информации журналиста Виктора Вацко, тренер Олег Голодюк, которого УАФ назначила наставником сборной Украины U-15/16 узнал о своей новой должности из интернета.

Сообщается, что никто из УАФ с ним конкретно ни о чем не договаривался, а Голодюк сконцентрирован на работе с юношеской командой «Карпат» U-19.

Со специалистом вели диалог о том, чтобы он стал помощником тренера, а не главным тренером.

Голодюк считает, что не сможет совмещать работу в львовском клубе с одной из юношеских сборных Украины, а также не разбирается в игроках возраста для команд U-15/U-16.