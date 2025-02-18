Ворскла хочет пригласить в свои ряды еще одного легионера
Полтавчане ищут усиление в атаку
Как стало известно Sport.ua, до закрытия трансферного окна полтавчане настроены укрепить атакующее звено команды. Речь идет о приглашении опытного нападающего, скорее всего, легионера, который бы без просмотра вписался в ансамбль полтавчан. Не исключено, что новичка возьмут в аренду с правом выкупа.
Сейчас за «Ворсклу» выступают на правах аренды защитник из Коста-Рики Фернан Фаеррон, а также Илья Крупский и Евгений Пасич, принадлежащие «Металлисту 1925».
Вчера «Ворскла» начала непосредственную подготовку к поединку 18 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 23 февраля в Киеве.
Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала хавбека «Металлиста 1925».
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