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  4. Ворскла хочет пригласить в свои ряды еще одного легионера
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 14:39 |
295
0

Ворскла хочет пригласить в свои ряды еще одного легионера

Полтавчане ищут усиление в атаку

18 февраля 2025, 14:39 |
295
0
Ворскла хочет пригласить в свои ряды еще одного легионера
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, до закрытия трансферного окна полтавчане настроены укрепить атакующее звено команды. Речь идет о приглашении опытного нападающего, скорее всего, легионера, который бы без просмотра вписался в ансамбль полтавчан. Не исключено, что новичка возьмут в аренду с правом выкупа.

Сейчас за «Ворсклу» выступают на правах аренды защитник из Коста-Рики Фернан Фаеррон, а также Илья Крупский и Евгений Пасич, принадлежащие «Металлисту 1925».

Вчера «Ворскла» начала непосредственную подготовку к поединку 18 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 23 февраля в Киеве.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала хавбека «Металлиста 1925».

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Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ инсайд аренда игрока
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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