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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:02
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0

ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты в матче с Динамо не будут отходить от своего стиля»

Вингер «Карпат» рассказал о целях команды на вторую часть сезона

18 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:02
260
0
ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты в матче с Динамо не будут отходить от своего стиля»
ФК Карпаты. Евгений Подлепенец

Футболист «Карпат» Евгений Подлепенец присоединился к клубу в 2023 году и помог команде выйти в УПЛ. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Подлепенец прокомментировал итог первой части сезона и зимних сборов.

«Могли ли выступить лучше в первой части чемпионата? Считаю, что все закономерно. В некоторых матчах где-то не добрали очки, а в некоторых наоборот – где-то нам повезло.

Проиграли всем прямым конкурентам в борьбе за верхнюю часть таблицы? Ничего страшного не вижу в этом, ведь с сильными соперниками мы пытались играть в атакующий футбол с высоким прессингом, чтобы нашим болельщикам было интересно смотреть эти матчи. Конечно, можно было просто втиснуться в свою штрафную и отбиваться, но это не путь «Карпат». В дальнейшем, я думаю, мы сможем побеждать такие команды за счет нашего стиля игры.

Как оцениваю свое выступление? Сыграл довольно хорошо. Хотя в некоторых матчах мог бы сыграть лучше. Очень доволен тем, что получалось делать результативные действия с лидерами нашего чемпионата.

Что изменилось с приходом в «Карпаты» Андрея Русола и Владислава Лупашко? Да, пришло новое руководство и новый тренерский штаб. Изменилось очень многое, обо всех сразу и не скажешь. Главное – это атмосфера в команде, которая стала намного лучше, все улыбаются, все с хорошим настроением приезжают на каждую тренировку. Уверен, что очень многое изменилось к лучшему.

Какое впечатление от новичков «Карпат»? Скажу так, все эти ребята очень качественные футболисты, которые в дальнейшем помогут «Карпатам» становиться сильнее. Отлично, что новички порядочные и трудолюбивые, поэтому они быстро влились в коллектив. Со своей стороны мы очень хорошо приняли новых игроков, и я вижу, что они комфортно чувствуют себя в нашей команде.

Как оцениваю зимние сборы Турции? Сборы прошли хорошо. Тренерский штаб сказал, что мы провели хорошую работу и проделали все, что было запланировано. У Турции у нас были очень классные условия для тренировок и проживания. Думаю, мы провели хорошие спарринги, несмотря на разные результаты поединков. Уверен, что все ребята выкладывались по полной на каждой тренировке и в каждой игре.

Какие задачи ставлю лично перед собой во второй половине чемпионата? Прежде всего, должен помогать получать результат в каждой игре. А что касается личных планов, то хочется обычно как можно больше забивать и отдавать голевые передачи.

Будем ли бороться за еврокубки? Если руководство поставит такую ​​задачу в следующем сезоне, то постараемся ее выполнить. Пока же хотим создать очень боевую команду, которая будет играть наравне с любым соперником. Если говорить об этом сезоне, то задача показывать современный и прогрессирующий футбол, который будет интересен нашим болельщикам и самим футболистам.

Сможем ли отобрать очки у «Динамо»? Будем стараться не отходить от своего стиля, ведь для нас без разницы будь то «Динамо» или любой другой соперник. Думаю, если не изменим своему футболу, то будет и результат.

Догонит ли «Шахтер» «Динамо» в чемпионской гонке? Думаю, всем будет любопытно наблюдать за чемпионской гонкой в ​​этом сезоне. Догонит ли «Шахтер»? В футболе возможно все, тем он и прекрасен и интересен».

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Евгений Подлепенец Карпаты Львов Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Андрей Русол Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Ukrsport.pro
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