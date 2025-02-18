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  4. Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 12:17 |
876
0

Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ

Игорь Дедышин дал комментарий по ситуации

18 февраля 2025, 12:17 |
876
0
Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ
ФК Рух. Игорь Дедышин

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ:

«По состоянию на сегодня гриппом типа А заболело около 20 наших работников, 12 из них – футболисты. Врачи прогнозируют, что до игры будут больными не менее 15-17 игроков. Пробуем перенести матч на 11 марта. ЛНЗ дало свое согласие на перенос, однако УПЛ говорит, что регламентом не предусмотрено переносов, даже при условии согласия двух клубов».

Сейчас матч 18-го тура УПЛ между «Рухом» и ЛНЗ запланирован на 22 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.

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Игорь Дедышин чемпионат Украины по футболу болезнь перенос матчей Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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