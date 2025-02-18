Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ:

«По состоянию на сегодня гриппом типа А заболело около 20 наших работников, 12 из них – футболисты. Врачи прогнозируют, что до игры будут больными не менее 15-17 игроков. Пробуем перенести матч на 11 марта. ЛНЗ дало свое согласие на перенос, однако УПЛ говорит, что регламентом не предусмотрено переносов, даже при условии согласия двух клубов».

Сейчас матч 18-го тура УПЛ между «Рухом» и ЛНЗ запланирован на 22 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.