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  4. Александр РОМАНЧУК: «Верес - крепкий соперник»
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 11:50 |
51
0

Александр РОМАНЧУК: «Верес - крепкий соперник»

Защитник «Кривбасса» рассказал о подготовке к первому официальному матчу второй части сезона

18 февраля 2025, 11:50 |
51
0
Александр РОМАНЧУК: «Верес - крепкий соперник»
Александр Романчук

«Кривбасс» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ. Команда провела сборы в Испании и сейчас тренируется в Кривом Роге. Защитник «Кривбасса» Александр Романчук рассказал о подготовке команды к матчу 18 тура против «Вереса», который состоится 22 февраля.

– Ваши первые эмоции по возвращении со сборов домой, в Украину?

– Мы рады снова быть дома, в Украине, увидеться со своими близкими. Все долго ждали старта весенней части сезона. Начался недельный цикл. Впереди – важное противостояние с «Вересом».

– Как организм футболиста справляется с перепадами температуры? После Испании.

– Конечно, немного времени нужно, чтобы привыкнуть к смене погоды. Ведь в Испании ты тренируешься в шортах и ​​футболке, а в Кривом Роге нужно одевать сейчас термобелье. Плюс иначе чувствуется газон. У нас еще есть достаточно времени до игры, чтобы хорошо подготовиться к первому сопернику.

– Уже всеми мыслями о «Вересе»?

– Понимаем, что «Верес» – крепкий соперник. Будем серьезно готовиться к нему и настраиваться на нужный для нас результат.

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Кривбасс Кривой Рог Александр Романчук (1999) Верес Ровно чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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