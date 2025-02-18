Александр РОМАНЧУК: «Верес - крепкий соперник»

«Кривбасс» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ. Команда провела сборы в Испании и сейчас тренируется в Кривом Роге. Защитник «Кривбасса» Александр Романчук рассказал о подготовке команды к матчу 18 тура против «Вереса», который состоится 22 февраля.

– Ваши первые эмоции по возвращении со сборов домой, в Украину?

– Мы рады снова быть дома, в Украине, увидеться со своими близкими. Все долго ждали старта весенней части сезона. Начался недельный цикл. Впереди – важное противостояние с «Вересом».

– Как организм футболиста справляется с перепадами температуры? После Испании.

– Конечно, немного времени нужно, чтобы привыкнуть к смене погоды. Ведь в Испании ты тренируешься в шортах и ​​футболке, а в Кривом Роге нужно одевать сейчас термобелье. Плюс иначе чувствуется газон. У нас еще есть достаточно времени до игры, чтобы хорошо подготовиться к первому сопернику.

– Уже всеми мыслями о «Вересе»?

– Понимаем, что «Верес» – крепкий соперник. Будем серьезно готовиться к нему и настраиваться на нужный для нас результат.