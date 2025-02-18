Клуб УПЛ просит перенести следующий матч. Причина может удивить
«Рух» пожаловался на эпидемиологическую ситуацию в команде
Львовский «Рух» официально подал ходатайство о переносе домашнего матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.
Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии «желто-черных», в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба клуба.
Отмечается, что ЛНЗ с пониманием отнесся к проблемам «Руха» и согласился перенести встречу на дату, которая будет определена позже.
Сейчас матч 18-го тура УПЛ между «Рухом» и ЛНЗ запланирован на 22 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.
Ранее «Рух» вернулся в Украину со сборов в Словении.
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