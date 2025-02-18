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  4. «Клиника». Клуб УПЛ вызывающе ответил журналисту. В чем дело?
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 10:36 |
1276
0

«Клиника». Клуб УПЛ вызывающе ответил журналисту. В чем дело?

Игорь Цыганык заявлял, что «Рух» хотел продать свое место в УПЛ

18 февраля 2025, 10:36 |
1276
0
«Клиника». Клуб УПЛ вызывающе ответил журналисту. В чем дело?
ФК Рух.

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что львовский «Движение» хотел продать свое место в Украинской Премьер-лиге харьковскому «Металлисту 1925». Во львовском клубе прокомментировали эту информацию, жестко обратившись к журналисту.

«Обострение, окончательно перешедшее в клинику! Больше комментировать здесь нечего», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне «Рух» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. Уже в субботу 22 февраля львовский клуб на домашней арене проведет матч против черкасского ЛНЗ.

Ранее стало известно, сколько «Рух» заработал за трансферы своих лидеров в «Карпаты».

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Игорь Цыганык Рух Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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