«Клиника». Клуб УПЛ вызывающе ответил журналисту. В чем дело?

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что львовский «Движение» хотел продать свое место в Украинской Премьер-лиге харьковскому «Металлисту 1925». Во львовском клубе прокомментировали эту информацию, жестко обратившись к журналисту.

«Обострение, окончательно перешедшее в клинику! Больше комментировать здесь нечего», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне «Рух» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. Уже в субботу 22 февраля львовский клуб на домашней арене проведет матч против черкасского ЛНЗ.

Ранее стало известно, сколько «Рух» заработал за трансферы своих лидеров в «Карпаты».