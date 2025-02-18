ФОТО. Ястремская с сестрой посетила вечеринку игроков в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская посетила вечеринку игроков в Дубае. Даяна посетила ивент вместе с сестрой Иванной.

Даяна уже успела стартовать на турнире в Дубае с победы над польской теннисисткой Магдой Линнет в двух сетах. Уже во вторник, 18 февраля сыграет во втором круге турнира против «нейтралки» Анастасии Потаповой.

Соревнования в Дубае стали уже пятым турниром для Дайаны в этом году. Украинка играла в Брисбене (вылет в первом раунде), Хобарте (вылет в третьем раунде), Australian Open (вылет в третьем раунде), Катаре (вылет в первом раунде).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Даяны Ястремской против Анастасии Потаповой. Начало матча запланировано на 10:30 по киевскому времени.