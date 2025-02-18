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  4. ФОТО. Ястремская с сестрой посетила вечеринку игроков в Дубае
WTA
18 февраля 2025, 08:13 |
1257
2

ФОТО. Ястремская с сестрой посетила вечеринку игроков в Дубае

Даяна стартовала на турнире по уверенной победы

18 февраля 2025, 08:13 |
1257
2
ФОТО. Ястремская с сестрой посетила вечеринку игроков в Дубае
Даяна и Иванна.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская посетила вечеринку игроков в Дубае. Даяна посетила ивент вместе с сестрой Иванной.

Даяна уже успела стартовать на турнире в Дубае с победы над польской теннисисткой Магдой Линнет в двух сетах. Уже во вторник, 18 февраля сыграет во втором круге турнира против «нейтралки» Анастасии Потаповой.

Соревнования в Дубае стали уже пятым турниром для Дайаны в этом году. Украинка играла в Брисбене (вылет в первом раунде), Хобарте (вылет в третьем раунде), Australian Open (вылет в третьем раунде), Катаре (вылет в первом раунде).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Даяны Ястремской против Анастасии Потаповой. Начало матча запланировано на 10:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская Иванна Ястремская WTA Дубай
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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MIRRA
в тенісі достатньо входити в топ-500, щоб вважатися  великим тенісистом... Десь з жеребом повезло, десь пройшла на відмові суперниці - і є результат... Але є й більш нікчемні спортсмени....
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Микола Коломієць
Іванку треба в АТП тур під когось підкласти, тенісистка з неї ніяка
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