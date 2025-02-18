СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Милан – Фейеноорд

1.39 – 5.43 – 8.40

22:00 Бавария – Селтик

1.17 – 9.15 – 17.00

22:00 Бенфика – Монако

1.88 – 4.25 – 3.93

ТЕННИС

10:30 Марта Костюк – София Кенин

1.54 – 2.49

10:30 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

2.45 – 1.56

12:00 Элина Свитолина – Клара Таусон

1.56 – 2.46

КИБЕРСПОРТ

10:00 Астралис – BIG

1.48 – 2.71