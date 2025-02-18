Другие новости18 февраля 2025, 07:44 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 февраля 2025, 07:44 |
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Во вторник, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Милан – Фейеноорд
22:00 Бавария – Селтик
22:00 Бенфика – Монако
ТЕННИС
10:30 Марта Костюк – София Кенин
10:30 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова
12:00 Элина Свитолина – Клара Таусон
КИБЕРСПОРТ
10:00 Астралис – BIG
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