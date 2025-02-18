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18 февраля 2025, 07:44 |
112
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 февраля 2025, 07:44 |
112
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Милан – Фейеноорд

Ggbet 1.39 – 5.43 – 8.40

22:00 Бавария – Селтик

Ggbet 1.17 – 9.15 – 17.00

22:00 Бенфика – Монако

Ggbet 1.88 – 4.25 – 3.93

ТЕННИС

10:30 Марта Костюк – София Кенин

Ggbet 1.54 – 2.49

10:30 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

Ggbet 2.45 – 1.56

12:00 Элина Свитолина – Клара Таусон

Ggbet 1.56 – 2.46

КИБЕРСПОРТ

10:00 Астралис – BIG

Ggbet 1.48 – 2.71

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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