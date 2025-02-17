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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Последние матчи против Вереса принципиальные»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 20:20 | Обновлено 17 февраля 2025, 20:24
114
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Последние матчи против Вереса принципиальные»

Команды ожидают возобновления чемпионата

17 февраля 2025, 20:20 | Обновлено 17 февраля 2025, 20:24
114
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Последние матчи против Вереса принципиальные»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал готовность команды после испанского тренировочного сбора.

– Андрей, с каким настроением «Кривбасс» начал подготовку дома после возвращения с зарубежных сборов?

– Очень соскучились по родной Украине, рады возвращению домой. Думаю, для нас адаптация не станет проблемой (улыбается). Все хорошо. К матчу против «Вереса» подходим в полной боевой готовности. Настроены на серьезный матч и стремимся набрать максимум очков. Последние матчи против «Вереса» принципиальные, поэтому будет горячо.

– Перепады температур: Испания – Украина. Как организм с этим справляется?

– Мы – профессионалы, поэтому все под контролем. Подготовимся к «Вересу» на все сто процентов.

– Уже все мысли о грядущем матче?

– Да, конечно, все в ожидании стартового матча второй части сезона. На теории проанализируем сильные и слабые стороны соперника, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам.

Ранее стало известно, что матч «Кривбасс» – «Верес» перенесен в Ровно.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Кривбасс - Верес Андрей Понедельник
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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