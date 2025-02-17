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  4. Была договоренность. Тренер Полесья рассказал о возможности увольнения
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 19:10 |
1048
0

Была договоренность. Тренер Полесья рассказал о возможности увольнения

Ашур заявил, что чувствует только поддержку

17 февраля 2025, 19:10 |
1048
0
Была договоренность. Тренер Полесья рассказал о возможности увольнения
ФК Полесье. Имад Ашур

Полесье в конце первой части сезона УПЛ находилось на неудачной серии, однако тренер Имад Ашур убежден, что президент клуба Геннадий Буткевич не планировал его увольнять.

«У нас не было никаких разговоров об увольнении. Было внешнее давление, много слухов, что может на кого-то влиять, но у нас была четкая договоренность, что первую часть сезона мы разбираемся с тем, что у нас есть и можем ли мы двигаться вперед».

«Несмотря на давление, про это (увольнение – прим) разговора не было. У нас после каждого матча фидбек от президента, и каждый раз мы слышим только поддержку», – сказал Ашур.

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Геннадий Буткевич Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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